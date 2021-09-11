Названы самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире

При попытках согреться в неотапливаемой квартире нужно быть бдительным и соблюдать правила противопожарной безопасности, заявил эксперт сети строительных гипермаркетов OBI Вадим Возный, пишет РИА Новости.

По его словам, в период, когда на улице похолодало, но отопление еще не включили, россияне используют несколько способов согреться: к примеру, открытый огонь или масляные конвекторы. Эксперт отметил, что это создает опасные ситуации и назвал самые рискованные способы согреться в неотапливаемой квартире. Возный напомнил, что в домах старой постройки, где не менялась алюминиевая проводка, нельзя использовать обогреватели мощностью более одного киловатта. Розетки могут не выдержать нагрузки и сгореть.

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Для подсоединения конвекторного обогревателя необходимо использовать заземленную розетку. Эксперт посоветовал пригласить в дом электрика, который оценит розетки и даст советы, что и куда можно подключать. Также он может смонтировать отдельную розетку для отопительного прибора. «Если конвектор включается в неподготовленную розетку, то внутри нее могут появиться неприятные потрескивания, которые позже могут привести к пожару», — добавил он.

Еще одна ошибка — покупка масляного конвектора без защиты. Качественные модели имеют механизм от опрокидывания. Возный напомнил, что при падении масло вытекает и может воспламениться. При сушке одежды на такой «плитке» надо своевременно ее убирать, так как она начинает тлеть.

Наиболее опасны ситуации, когда для обогрева используется открытый огонь. Кроме того, что пламя может перекинуться на окружающие предметы, существует риск отравления угарным газом. Такие печи можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. «Лучший способ безопасно согреться — это использовать безопасную технику, предварительно убедившись, что коммуникации в доме позволяют ее нормально эксплуатировать», — подчеркнул Возный.

Ранее россиянам напомнили, когда в домах включается отопление. Для этого температура должна быть меньше, чем восемь градусов.