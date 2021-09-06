Москвичам рассказали о скором приходе бабьего лета

Бабье лето может прийти в Москву в ближайшие выходные. Столбик термометра в этот период поднимется до 20 градусов выше нуля, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в интервью РИА Новости.

По ее словам, период холодной погоды в Московском регионе заканчивается.

«Атмосферное давление будет повышаться, мы будем находиться во власти антициклона, но уже в его более теплой части. Повышение температуры произойдет за счет ночной и дневной температуры», — отметила Подзнякова.

Так, во вторник, 7 сентября, в ночное время существенных осадков не ожидается. Днем будет облачная погода, местами небольшой кратковременный дождь, дневная температура в городе составит 13-15 градусов тепла, по области — 12-17. В последующие дни осадков станет значительно меньше. В пятницу и субботу погода ожидается без осадков, добавила синоптик.

В свою очередь, специалист «Яндекс.Погоды», руководитель группы метеопрогнозирования Александр Ганьшин рассказал «Ленте.ру», что холодное начало осени обусловлено холодным воздухом из Арктики.

«Зато в конце текущей недели в Москве ожидается постепенное потепление, а дожди прекратятся — к выходным воздух прогреется до 22 градусов», — уточнил он. Специалист отметил, что в начале следующей недели столбик термометра снова начнет опускаться. Грядущие выходные, по его словам, будут последними теплыми днями осенью.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Центральной России в сентябре ожидаются «климатические качели». Третья и четвертая недели месяца станут теплее климатической нормы — температура будет превышать среднестатистическую на 0,5-1 градус. Общее количество осадков составит 60-70 процентов от ежемесячной нормы, добавил он.