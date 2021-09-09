В Москве начали включать отопление

Заммэра Москвы Петр Бирюков: в школах и детских садах начали по заявкам включать отопление

Столичная мэрия объявила о начале включения отопления в социальных учреждениях. Досрочные работы в Москве проводят уже на нескольких десятках объектов: в детских садах, школах и больницах, сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По данным чиновника, в администрацию поступило 40 заявок о досрочном старте отопительного сезона. «Сответствующая работа уже проводится», — отметил Петр Бирюков. Решение о дате включения отопления по всей Москве примут с учетом погодных условий, подчеркнул заммэра.

Руководитель комплекса городского хозяйства добавил, включение отопления во всех районах Москвы займет около пяти суток. Первыми получат тепло школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно будут подключать жилые дома и офисы, в последнюю очередь — промышленные и торговые предприятия. Подготовительные мероприятия завершились к 1 сентября.

Ранее эколог Илья Рыбальченко назвал условие включения отопления в домах всех россиян. В сфере ЖКХ за несколько лет сложилось правило, что запуск тепла наступает, когда на улице долгое время фиксируют устойчивое понижение температуры меньше восьми градусов, подчеркнул эксперт. Общественник Виктор Федорук добавил, что в квартирах должно быть не ниже 18-20 градусов по Цельсию, а если это условие перестанет соблюдаться, службы начнут запускать отопление раньше.