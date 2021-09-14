Синоптик рассказал о серьезном похолодании в России

Серьезное похолодание пришло на северо-запад европейской части России еще в начале недели, а ночью 14 сентября началось в Москве и Московской области. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня это (...) — центр практически вплоть до Владимира, Иванова, Костромы, Нижнего Новгорода, а в среду уже Средняя Волга и Черноземная область — и там пойдет понижение температуры, не такое сильное, как в средней полосе, но довольно заметное от 25-26 градусов вниз до 17-18», — сказал он.

По словам специалиста, Россию ждет прохождение холодного фронта, предвестником которого является усиление ветра.

«Будут дожди, но я думаю, не сильные, поскольку фронт проходит в вечерние часы. Но это принесет значительное понижение температуры. 14 сентября температура уже [будет] 15 градусов..., а затем дальнейшее понижение до 10-12. Это максимальные показатели днем, а ночные будет около 5-7 градусов, что достаточно прохладно для этих дней», — добавил он.

Шувалов отметил, что волна холода продлится не один и не два дня, а затянется практически на неделю. Но всплеска тепла после этого ожидать не стоит. «Это процесс долговременный, долгоиграющий. И вот этот поток холода с севера и северо-востока будет идти практически всю неделю. Это говорит о том, что осадков не будет существенных в средней полосе, Москве и Подмосковье, но холодная погода, преобладание пасмурной — она сохранится до выходных включительно», — заключил синоптик.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что короткое бабье лето ожидается в некоторых регионах Средней Волги 13 и 15 сентября, на Нижней Волге — с 13 по 15 сентября, а на Урале — 14 и 15 сентября. Температура в этих регионах будет выше нормы на три-пять градусов.