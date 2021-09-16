Россиянам предсказали резкое похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о резком похолоднии на европейской части России. Об этом сообщает ТАСС.

«Отклонения от климатической нормы составят 2-5 градусов», — рассказал Вильфанд. Исключение составят лишь южные регионы.

Метеоролог уточнил, что в четверг и пятницу отклонения будут около 2 градусов, а уже в субботу —до 4-5 градусов. По словам Вильфанда, наиболее заметным похолодание станет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале.

«В Приволжском федеральном округе дневные температуры везде от 7 до 11 градусов. На Урале дневные температуры тоже будут от 5 до 11 градусов», — сообщил Вильфанд.

Ранее глава Гидрометцентра спрогнозировал, что короткое бабье лето ожидается в некоторых регионах Средней Волги 13 и 15 сентября, на Нижней Волге — с 13 по 15 сентября, а на Урале — 14 и 15 сентября. Температура в этих регионах будет выше нормы на три-пять градусов.