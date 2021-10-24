В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье из-за сильного ветра объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России, передает АГН Москва.

Предупреждение о потенциальной опасности вышло из-за сильного ветра, который ожидается в столичном регионе до вечера воскресенья, 24 октября. Уточняется, что с 9:00 до 18:00 мск скорость ветра может достигать 17 метров в секунду.

В пятницу, 22 октября, на Москву обрушился ураган, который повредил стену Кремля. Ветер оказался настолько сильным, что снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости.