Ураган повредил стену Кремля и попал на видео

На Москву обрушился ураган, который повредил стену Кремля. Ветер оказался настолько сильным, что снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости. Видео с падением конструкции опубликовало в своем Telegram-канале издание Baza.

22 октября МЧС России по Москве предупредило жителей о сильном ветре скоростью до 20 метров в секунду в течение дня. Москвичам посоветовали обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.

В 2017 году ураган повредил другой объект на Красной площади. Сильный ветер сорвал кровлю на крыше Сенатского дворца на территории Кремля. Сейчас построенное в XVIII веке здание служит рабочей резиденцией президента России Владимира Путина.

Часть кровли потеряла в 2020 году и крыша администрации Ямальского района. Здание повредили шквалистый ветер, ливень и град. По словам чиновников, ливневки справились с потоками воды, поэтому подтоплений улиц удалось избежать.