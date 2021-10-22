Синоптик назвал срок ослабления повредившего стену Кремля шторма

Шторм в Москве, который обрушил леса на Кремлевской стене и повредил ее, пойдет на спад около 17-19 часов 22 октября. Такой срок в разговоре с «Лентой.ру» назвал синоптик, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Значение урагана начинается с 33 метров в секунду, а у нас дай бог если 20-22 метра в секунду. Да, крепкий шторм», — сказал он. По его словам, фронт пройдет в ближайшие час-два и к вечеру порывы начнут стихать.

«Пик максимума скорости ветра и со скоростью до 20-22 метров в секунду не постоянно с такой скоростью будет, а именно в порывах, кратковременное усиление. Это до вечера, до 17-19 часов, потом все-таки пойдет на спад», — отметил синоптик.

По словам Шувалова, в субботу, 23 октября, не стоит ожидать таких порывов ветра — они не будут сильнее 12-15 метров в секунду.

Синоптик добавил, что за холодным фронтом начнется ярко выраженное похолодание. В воскресенье стоит ожидать пять градусов днем и северо-западный ветер с небольшими снежинками. «Самое холодное — понедельник-вторник, когда будут утром отрицательные температуры. А затем, в среду-четверг, опять переход к более-менее теплой погоде», — заключил Шувалов.

Ранее на видео попал момент обрушения строительных лесов со стены Кремля, которая была на реставрации. На кадрах видно, как конструкция падает на землю и разваливается на части, а также срывает один из зубцов стены.

МЧС России выпустило предупреждение о том, что 22 октября в столице будет сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду и рекомендовало горожанам обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не парковать машины под деревьями.