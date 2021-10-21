Москвичей предупредили о непогоде

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Об этом в четверг, 21 октября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем ранее, 20 октября, жителей и гостей столицы экстренно предупредили о надвигающейся непогоде. Уточнялось, что в городе ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, и сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за прошедшие сутки в Москве выпало 10 процентов месячной нормы осадков.

