Синоптик предупредил москвичей о нестабильной погоде на неделе

Синоптик Леус сообщил, что в Москве на этой неделе ожидается нестабильная погода

На этой неделе москвичей ждет нестабильная погода. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, сообщают «Известия».

«Первые три дня недели характер погоды будет формировать тыловая, холодная часть циклона, который ушел на северо-восток Европейской России», — рассказал Леус.

Он добавил, что в понедельник температура воздуха в Москве составит 6-8 градусов выше нуля, ночью ожидаются кратковременные дожди и мокрый снег. Во вторник днем, 19 октября, синоптики прогнозируют 3-5 градусов тепла, а в среду, 20 октября, — 2-4 градуса. При этом днем в четверг, 21 октября, температура воздуха прогреется до 10-12 градусов, в пятницу, 22 октября, стоит ожидать 9-11 градусов выше нуля.

«В выходные циклон будет покидать регион, разворачиваясь к столице своей холодной частью. Начало и конец недели — это глубокая осень, а четверг-пятница — это некое возвращение сентябрьской погоды», — рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам снег и гололедицу в октябре. Синоптик объяснил, что температура снизится из-за циклона, несущего холодные массы с севера.