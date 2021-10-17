Синоптики пообещали россиянам снег и гололедицу в октябре

Во вторник, 19 октября, в центре Европейской России может выпасть мокрый снег, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По словам синоптика, столбики термометров покажут в воскресенье, 17 октября, температуру выше средних многолетних значений. Будет теплее на один-два градуса. Метеоролог добавил, что днем воздух прогреется до плюс восьми-девяти градусов. Во вторник температура начнет резко падать. Ночью жителей европейской части страны ждут минусовые температуры. «В ночь на среду — до минус четырех, а уже во вторник вероятны снежинки. Это не снег, а мокрый снег, снежинки. Он, конечно, будет таять», — пообещал Вильфанд. По его словам, возможна гололедица.

Синоптик объяснил, что температура снизится из-за циклона, несущего холодные массы с севера. В четверг и пятницу потеплеет. 22 октября воздух может прогреться до 14, а ночью до девяти градусов. Это выше нормы на три градуса. По данным синоптиков, в следующие выходные, 23 и 24 октября, также ожидается похолодание. Ночью температура будет держаться около нуля.

16 октября в Хабаровске выпал первый снег. Как объяснили ученые, он быстро растает, а плотный снежный покров установится не раньше конца октября или начала ноября.