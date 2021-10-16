Москвичей предупредили о мокром снеге

Синоптик рассказала, что первый снег в Москве может выпасть на следующей неделе

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве выпадет первый снег. Синоптик предупредила, что холодный атмосферный фронт придет в столичный регион уже на следующей неделе, передает NEWS.ru.

«Циклон, который заливал нас дождями по ночам, постепенно уходит на север. И в выходные погода будет хорошей», — рассказала Позднякова. Однако, добавила она, уже с начала рабочей недели погода будет меняться, а атмосферное давление — расти. «В середине недели не исключено, что в ночные часы к дождю начнет примешиваться мокрый снежок. Температура ночью будет опускаться до 0 градусов, дневная не превысит +5... +7», — отметила она.

По оценкам синоптиков центра «Фобос», во второй половине следующей недели ожидается потепление. По словам специалистов, во вторник и среду, 19 и 20 октября, горожан ожидает понижение температуры ночью и первый снег. Вслед за волной холода в столицу вернется тепло, тогда столбики термометров поднимутся до 13 градусов выше нуля.

Евгений Тишковец заявил, что 20 октября в Москве ожидается гололед. Вместе с тем, по его мнению, не стоит думать, что в октябре наступит метеорологическая зима, так как она придет только через два месяца, в начале второй декады декабря.