Москвичам рассказали о последнем «всплеске тепла» осенью

Потепление в Москве ожидается во второй половине следующей недели. Оно будет последним «всплеском тепла» в столице, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на синоптиков центра погоды «Фобос».

По словам специалистов, во вторник и среду, 19 и 20 октября, горожан ожидает понижение температуры ночью и первый снег. Вслед за волной холода в столицу вернется тепло, тогда столбики термометров поднимутся до 13 градусов выше нуля.

«Уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон ниже 5-7 градусов тепла», — уточнили специалисты.

Ранее синоптик Евгений Тишковец заявил, что 20 октября в Москве ожидается гололед. Вместе с тем, по его мнению, не стоит думать, что в октябре наступит метеорологическая зима, так как она придет только через два месяца, в начале второй декады декабря.