Москвичей предупредили о ливнях

В четверг, 14 октября, в Москву придет циклон «Бакланец» — он принесет в столицу ливневые дожди. Об этом москвичей предупредил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня столичный регион будет атакован активным балканским циклоном, сопровождаемым полчищами дождевых туч, из-за чего может выпасть до 20 процентов месячной нормы осадков или от восьми до 13 миллиметров — грубо говоря, ведро воды на квадратный метр», — заявил Тишковец.

По его словам, осадки прогнозируются во второй половине дня, вечером из-за ливневых дождей может ухудшиться видимость.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал снег на всей территории страны. Он рассказал, что снежный покров уже установился на азиатской части страны, но на юге его пока нет.