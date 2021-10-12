Москвичам рассказали о погоде в последний день бабьего лета

Синоптик Леус: в последний день бабьего лета в Москве ожидается до плюс 13 градусов

В последний день бабьего лета в Москве во вторник, 12 октября, ожидается до 13 градусов тепла. Об этом москвичам рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости.

«Сегодня у нас заканчивается некий период бабьего лета или золотой осени, последний день, когда на синоптическую ситуацию влияет уходящий антициклон. Мы ожидаем сегодня облачную с прояснениями погоду, без осадков», — заявил он.

Леус уточнил, что в столице погода будет колебаться в районе 11-13 градусов, в Подмосковье — 9-14 градусов.

Метеоролог добавил, что 12 октября показатели атмосферного давления вернутся в норму — к вечеру оно составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам теплые ночи. Синоптик заявил, что ночные температуры поднимутся с отрицательных значений до положительных 4-7 градусов — этому будет способствовать ложбина низкого давления.