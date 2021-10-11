Россиянам пообещали теплые ночи

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что ночные температуры в центре Европейской России поднимутся с отрицательных значений до положительных 4-7 градусов. Этому будет способствовать ложбина низкого давления, передает РИА Новости

Вильфанд рассказал, что со вторника, 12 октября, ложбина низкого давления начнет продвигаться в Центральную Россию. По его словам, значительных осадков не ожидается, однако 13 октября прогнозируется небольшой дождь. Синоптик также пообещал россиянам облачность, мрачноватость и теплые ночи.

«Температура понизится до 6-10 градусов днем, но зато повысятся ночные температуры заметно. Они будут от 4 до 7 градусов. Никаких заморозков», — подчеркнул Вильфанд.

Синоптик добавил, что с уходящим антициклоном были связаны наблюдавшиеся заморозки: в течение ясных ночей земля успевала остывать. При циклоне небо затянет тучами, поэтому поверхность земли не будет терять температуру.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о последнем шансе «позагорать». Он ожидает россиян в понедельник, 11 октября. «В понедельник будет такая же замечательная погода: температура 12-14 градусов, солнечно и штиль», — спрогнозировал Вильфанд.