В Гидрометцентре рассказали о погоде в России зимой

В Гидрометцентре рассказали, что температура в России зимой будет около и выше нормы

Погода на территории России зимой будет около или выше нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

Метеоролог отметил, что долгосрочные прогнозы на зиму давать сложно — все они будут изменяться.

Вильфанд рассказал, что температура выше нормы прогнозируется на севере страны.

Глава Гидрометцентра также опроверг популярную примету, согласно которой «очень красная» рябина является предвестником морозной зимы. По его словам, метеорологи собирали данные за 100-110 лет, которые показали, что красная рябина не всегда приводила к холодной зиме. «Такое доверие к приметам необоснованно», — заключил синоптик.

Ранее в центре погоды «Фобос» россиянам пообещали погодные аномалии зимой. Синоптики рассказали, что наиболее значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, а также на севере Дальнего Востока. Метеорологи отметили, что в некоторых регионах прогнозируется существенное увеличение количества осадков. Так, в столице высота сугробов на четверть превысит норму.