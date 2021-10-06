Вильфанд опроверг популярную примету о морозной зиме

Популярная примета, согласно которой «очень красная» рябина является предвестником морозной зимы, несостоятельна. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«За 100-110 лет мы с биологами собрали данные, когда была красная рябина и приводило ли это к морозам. Оказалось, что нет. Были зимы и теплые. Такое доверие к приметам необоснованно», — рассказал Вильфанд, опровергая распространенное мнение.

Метеоролог добавил, что также не подтвердилась примета и о том, что после холодной зимы будет жаркое лето.

Ранее в центре погоды «Фобос» россиянам пообещали погодные аномалии зимой. Синоптики рассказали, что наиболее значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, а также на севере Дальнего Востока. Специалисты отметили, что в этом году, несмотря на глобальное потепление, в Арктике приостановился процесс таяния льда.