Россиянам назвали сроки золотой осени в Центральной России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости раскрыл продолжительность золотой осени в Центральной России.

По его словам, малооблачная, солнечная и почти безветренная погода сохранится на европейской территории России как минимум до конца рабочей недели. Осадки не ожидаются, но, предупреждает метеоролог, периодически будет появляться облачность.

По данным синоптиков, ветер будет меняться с юго-восточного на южный и юго-западный. Кроме того, в ближайшие несколько дней прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление 762-764 миллиметра ртутного столба.

При этом, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал жителям Центральной России бабье лето на следуюей неделе. По его словам, в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу. Однако днем воздух прогреется до плюс 7-12 градусов.

