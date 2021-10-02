На Москву надвинулась «барическая гора»

В ближайшее время в Москве из-за рекордно высоких показателей атмосферного давления жителей столицы ждет «барическая гора». Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Синоптики сообщили, что утром в субботу, 2 октября, показатели атмосферного давления обновили суточный рекорд 1975 года — оно составило больше 762 миллиметров ртутного столба.

По данным метеорологов, давление будет повышаться и достигнет максимальных показателей ко вторнику следующей недели — оно составит 768 миллиметров ртутного столба.

«Виртуально такое высокое атмосферное давление можно проиллюстрировать погружением в шахту глубиной около 220 метров (...) Рекорды высокого атмосферного давления будут обновляться в Москве еще в течение четырех последующих дней, и эта серия из пяти рекордов подряд может стать самой продолжительной в октябре», — говорится в сообщении центра.

Отмечается, что высокие показатели давления связаны с обширным антициклоном. Москвичам пообещали, что его ослабление начнется со среды, 6 октября.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в начале октября. По его словам, в первые семь дней месяца, скорее всего, не будет солнца. Синоптик также спрогнозировал дефицит осадков на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края.