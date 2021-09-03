Страдающим от «барической пилы» россиянам дали советы

Кардиолог Когтев посоветовал метеочувствительным людям избегать нагрузок и не пить

Россияне, которые страдают от «барической пилы», должны избегать нагрузок и не употреблять алкоголь. Такие советы дал врач-терапевт, кардиолог Клиники МЕДСИ в Красногорске Михаил Когтев, их опубликовали «Известия».

По его словам, резкое изменение атмосферного давления в период смены климата, которое называется «барической пилой», может оказывать влияние на обострение хронических заболеваний. Для таких людей важно продолжать принимать препараты по назначению своего лечащего врача.

Россиянам с нарушениями адаптации, например, с так называемой вегетативной дисфункцией, советуют избегать чрезмерных нагрузок, посещения бань и употребления алкоголя.

Молодым пациентам без хронических заболеваний и патологий Когтев рекомендовал вести здоровый образ жизни, отказаться от алкоголя и курения для того, чтобы не пополнить ряды пациентов, имеющих хронические заболевания.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в пятницу, 3 сентября, ожидается «барическая пила» — атмосферное давление упадет до 733 миллиметров ртутного столба, а в ночь на субботу начнет стремительно расти.