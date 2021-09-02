В Сочи мощный смерч раскидал десятки лежаков и попал на видео

На пляже Сочи мощный шторм раскидал в разные стороны лежаки и зонтики

На одном из пляжей Сочи мощный смерч раскидал десятки лежаков и зонтиков. Природное явление попало на видео, его опубликовали «Кубанские Новости».

На размещенных кадрах видно, как сильный поток воздуха в форме воронки поднял на несколько метров от земли пляжную инфраструктуру и раскидал ее в разные стороны. Некоторые лежаки с высокой скоростью полетели в том числе на автора ролика.

Отмечается, что за последние дни это уже третий подобный смерч на курорте, однако единственный, который прошелся не по воде, а по берегу.

Спасатели порекомендовали отдыхающим временно отказаться от купания и соблюдать необходимые меры предосторожности. По данным синоптиков, риск формирования смерчей над морем продлится до 3 сентября.