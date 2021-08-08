Мощный смерч разрушил пляж на Кубани и попал на видео

В Новороссийске очевидцы засняли мощный смерч, который вышел на берег в селе Широкая Балка и разрушил постройки на пляже. Видео происшествия, восхитившее пользователей сети, опубликовал Instagram-аккаунт @tipich_krd, освещающий события Кубани.

На кадрах видно, как надвигающийся на пляж вихрь срывает с киоска крышу, а также уносит катер и навесы. Сидевший на стуле у павильона человек пытается скрыться от порывов ветра за стеной дома. Также на ролик попал другой россиянин, который спрятался с автором видео в ангар и продолжал пить кофе, наблюдая за непогодой.

Отмечалось, что из очевидцев никто не пострадал.

Природное явление, а также смелость россиян, снимавших ролик, вызвали удивление пользователей сети. «Мне нравится этот несокрушимый парень, у него в руке чашечка кофе?», «Утренний кофе у мужчина задался», «Уровень пофигизма к которому я стремлюсь», «И только русский человек может в такие моменты стоять кофе пить», «Респект снимающему! Вы бессмертный?», «Русская нация в одном видео», «Кажется в кружке был далеко не кофе», — такие комментарии оставили они под публикацией.