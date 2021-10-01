Россиянам рассказали о погоде в начале октября

Глава Гидрометцентра Вильфанд о погоде в октябре: первые пять-семь дней не будет осадков

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде в начале октября. Он сообщил РИА Новости, что осадков в центре Европейской России, скорее всего, не будет в первые семь дней месяца.

«Первые пять дней не будет осадков, не исключено, что первые семь дней не будет осадков, потому что область высокого давления мощная в центре Европейской России стоит и ничто ее не сдвинет», — пояснил он, добавив, что сквозь облака будет пробиваться солнце.

Вильфанд спрогнозировал дефицит осадков на востоке Европейской России, в Приволжье, на Урале, в Западной Сибири и центре Красноярского края, а также северной половине Якутии. Избыток осадков, по словам синоптика, ожидается на севере Дальнего Востока и на Таймыре.

При этом на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири температура в октябре будет выше нормы, добавил специалист. Также, по его словам, температуры «ниже нормы» нет нигде.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам погоду для загара в октябре. По его словам, в начале следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, а солнце будет еще активным, так что при чистом небе вполне можно загорать.