Москвичам пообещали «марсианский» октябрь

Октябрь в Москве будет «марсианским», потому что дефицит осадков в первой половине месяца может достигнуть 60 процентов, а температура воздуха поднимется выше нормы. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

«Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю, сухой, особенно это касается первой половины месяца», — заявил Тишковец.

Он пообещал москвичам, что погода во второй части октября будет в пределах нормы. Средняя температура днем составит 8,2 градуса тепла, ночью — 2,1 градус тепла.

«Заморозки в такое время года возможны, но это еще не минусовые температуры. Я думаю, что в октябре продержится золотая осень», — заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам погоду для загара в октябре. По его словам, в начале следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, а солнце будет еще активным. «При чистом небе вполне можно загорать», — отметил он.