Вильфанд пообещал россиянам погоду для загара в октябре

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям центра Европейской России, что погода, которая установится в регионе к началу октября, может подойти для загара. Его слова передает РИА Новости.

По прогнозу синоптика, в начале следующей недели воздух прогреется до 15 градусов, а солнце будет еще активным. «При чистом небе вполне можно загорать», — отметил он. Причиной такой погоды станет стационарный антициклон, из-за которого будет высокое давление. Он огромный и занимает всю европейскую территорию России. «Даже когда он будет разрушаться, процесс будет долгим», — подчеркнул Вильфанд.

Как рассказал специалист, золотая осень пришла с прозрачным и чистым воздухом, который принес арктический антициклон. Так, в столичном регионе температура будет около нормы, а 4 октября — выше нормы на два градуса. «Очень тепло в начале следующей недели в центре Европейской России», — заключил синоптик.

Ранее сроки солнечной и теплой погоды в центральной части России назвал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, такая погода продлится приблизительно до середины следующей недели.