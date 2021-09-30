Россиянам предсказали высокую вероятность природных аномалий зимой

Климатолог Василий Яблоков рассказал россиянам о вероятности погодных аномалий зимой. Об этом он рассказал радио Sputnik.

Материалы по теме «Пора начинать адаптироваться» Когда закончится жара в Москве и почему Россия страдает от погодных аномалий? «Двигаемся в сторону климата Парижа» Почему Москву засыпает снегом в апреле, а в Арктике становится все жарче? Отвечает климатолог

По его словам, раньше аномалии встречались гораздо реже. Однако в результате изменения климата на планете погода меняется, и, утверждает он, предстоящей зимой ожидается достаточно высокая вероятность таких аномалий. Эксперт пояснил, что из-за общей «нервозности» климата россияне могут столкнуться и с температурными рекордами, и с далеким от нормы количеством осадков. «Скорее всего, мы увидим новые рекорды как в сторону холода и осадков, так и в сторону бесснежья», — предсказал он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец дал предварительный прогноз на зиму в центральной части России. «Она будет не лютая, холодная, не оттепельная, слякотная. Она будет около нормы с небольшими штрихами очень слабого, но положительного отклонения к концу периода», — сказал специалист.

В марте замдиректора Института физики атмосферы в Институте географии РАН, заведующий лабораторией климатологии Владимир Семенов предрек россиянам исчезновение зимы к 2100 году. По его словам, такой прогноз связан с потеплением, которое россияне уже начали чувствовать. Климатолог заявил, что если не будут сокращаться выбросы парниковых газов, то к концу века в России потеплеет примерно на 10 градусов зимой относительно современных значений. «Если к февралю, где температура минус семь, добавить десять, будет плюс три. Это будет уже температура ближе к апрелю — середине марта», — пояснил Семенов. Он добавил, что за последние 30 лет температура в зимние месяцы на европейской территории России выросла на три-четыре градуса.