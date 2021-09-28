Жителям европейской части России рассказали о начале старого бабьего лета

Во вторник, 28 сентября, в европейской части России наступает старое бабье лето, которое продержится 5-7 дней. Об этом рассказал синоптик Евгений Тишковец в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Да, это неидеальное солнце, неидеальное тепло, но, тем не менее, осадки прекратятся. Из-за туч все увереннее начнет выглядывать солнышко. Сегодня мы начинаем с 10 градусов дневной температуры, завтра — уже 11-13, и вот с каждым днем будем по полградуса, градус повышать дневные показатели», — уточнил он.

Синоптик добавил, что днем в Москве столбик термометра будет подниматься до 15 градусов тепла, в Подмосковье — до 17 градусов.

«Это старое бабье лето, прокси-бабье лето. Оно неидеальное, но оно похоже на период золотой осени, на период, который называется бальзаковский возраст природы», — подчеркнул Тишковец. По его словам, ближайшая ночь в столице будет самая холодная за последнее время.

Кроме того, синоптик дал предварительный прогноз на зиму в центральной части России. «Она будет не лютая, холодная, не оттепельная, слякотная. Она будет около нормы с небольшими штрихами очень слабого, но положительного отклонения к концу периода», — заключил специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что ливневые дожди сохранятся в горах и предгорьях регионов юга России и Северного Кавказа до выходных.