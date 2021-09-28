Россиян предупредили о ливневых дождях

Ливневые дожди сохранятся в горах и предгорьях регионов юга России и Северного Кавказа до выходных. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, температура воздуха на юге России прогнозируется около нормы или на 2-3 градуса ниже нормы.

«На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся. А вот на остальной части европейской России погода будет солнечной и без осадков», — сказал он.

При этом в в Ростове-на-Дону будет устойчивая сухая и солнечная погода, воздух днем прогреется до 15 градусов. В Волгограде во вторник возможны кратковременные дожди, которые затем прекратятся, температура воздуха ожидается на уровне 11-14 градусов. В Краснодаре прогнозируется 15-17 градусов тепла.

Во Владикавказе до конца недели будет облачно, ежедневно город ждут кратковременные дожди, местами сильные. В Махачкале в ближайшие дни ожидается около 16 градусов тепла, дожди обрушатся в четверг и сохранятся до воскресенья при температуре 13 градусов.

Кроме того, по словам Синенкова, сильный дождь пройдет в Сочи во вторник, в среду осадки потеряют интенсивность. В горах курорта по-прежнему будет идти снег.

Ранее Росгидрометцентр спрогнозировал погоду зимой 2021-2022 года в России. Синоптики пообещали погоду в пределах нормы в большинстве регионов. При этом температура выше многолетних значений ожидается на севере Урала и Сибири, а также в Якутии. По словам специалистов, февраль 2022-го может стать теплее прошлогоднего на большей части страны.