Москвичей предупредили о похолодании до нуля градусов

В Москве в ближайшие несколько дней температура воздуха может упасть до нуля градусов. О резком похолодании москвичей предупредил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, передает Russia Today.

По словам синоптика, в ночь на понедельник ожидается от 7 до 9 градусов тепла, днем — до плюс 12. Во вторник 28 числа ожидается влияние циклона. Ночью температура составит 5-7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 9-11. Погода будет пасмурной, ожидается небольшой дождь.

Цыганков предупредил, что в ночь на среду 29 сентября ожидается рост давления: температура опустится до 0-2 градусов, а днем поднимется до 10-12 выше нуля. В четверг ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, в пятницу — от плюс 10 до плюс 15. Такая же температура прогнозируется на субботу. «В принципе, дни теплые, выше нормы, ночи попрохладнее», — отметил синоптик.

Ранее москвичам пообещали, что 28 сентября придет бабье лето, когда температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла и придет ясная погода.