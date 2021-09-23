Москвичам пообещали старое бабье лето

Старое бабье лето придет в Москву на следующей неделе, 28 сентября, когда температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла и придет ясная погода. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости.

«Начнется настоящее, пусть старое, но все-таки бабье лето с характерной устойчивой солнечной и сухой погодой, которая продержится как минимум пять суток, что соответствует естественному синоптическому периоду», — пообещал синоптик.

По его словам, 24-27 сентября в столичном регионе ожидается облачная и дождливая погода, температура опустится на несколько градусов ниже нормы и достигнет трех-восьми градусов ночью и 7-12 — днем.

Погодные условия кардинально изменятся во вторник, 28 сентября. Тогда на Русском Севере сформируется мощный антициклональный зонт, который распространится на большую часть территории страны.

«Конечно, значимого тепла уже не будет — все-таки наступила астрономическая осень, день стал короче ночи, приток лучистой энергии неумолимо сокращается», — сказал Тишковец.

Кроме того, метеоролог спрогнозировал аномально высокое атмосферное давление на следующей неделе — оно может достигнуть 760 миллиметров ртутного столба. Он отметил, что такие погодные условия могут повлиять на самочувствие гипертоников.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал начало «золотой» осени в Москве. По его словам, она начнется в конце недели, когда температура будет 10-12 градусов и местами будет небольшой дождь. Метеоролог отметил, что предстоящая «золотая» осень — не классическая, потому что синоптики не прогнозируют яркого солнца.