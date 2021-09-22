Москвичам пообещали похолодание до плюс пяти градусов

Гидрометцентр: в Москве ожидаются дожди и до девяти градусов тепла

Температура в Москве вечером в среду, 22 сентября, опустится до плюс пяти градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Синоптики также пообещали москвичам семь-девять градусов тепла в дневное время. В Подмосковье прогнозируется четыре-девять градусов тепла днем, ночью — плюс два градуса.

В Гидрометцентре сообщили, что в московском регионе ожидается облачная погода, а также дожди. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предсказал потепление в Центральной России. Он отметил, что повышение температуры начнется уже в четверг, 23 сентября, и продлится до конца недели. Метеоролог также призвал не ждать бабьего лета.