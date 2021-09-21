Москвичам пообещали дождливую погоду

В столичном регионе во вторник, 21 сентября, будет дождливо и облачно. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает ТАСС.

Синоптик пообещал москвичам, что температура воздуха в столице достигнет семи-девяти градусов тепла, в Подмосковье — пяти-десяти градусов тепла.

По словам Леуса, такая погода обусловлена европейским циклоном. Из-за него будет облачно, а также временами пройдут дожди.

Специалист добавил, что давление составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы.

Ранее синоптик Шувалов спрогнозировал самый холодный сентябрь в XXI веке. По его словам, на это указывает прошедшая неделя, которая была холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. Он отметил, что при этом анализ погоды с начала года в целом говорит о том, что 2021 год может войти в пятерку самых теплых лет нынешнего века.