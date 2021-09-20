В Гидрометцентре назвали причину сильных дождей в Москве

Вильфанд: антициклон на севере и глубокий циклон на юге стали причиной дождей в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о причинах сильного дождя и ветра в Москве и Подмосковье. По его словам, сложилась необычная ситуация, когда на севере Европейской части России образовался «хорошо выраженный антициклон», а на юге — «глубокий циклон». Об этом сообщает РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в такой ситуации создаются условия, способствующие «сильному затоку воздуха с востока и северо-востока, что обеспечивает сильный ветер, и плюс фронтальные разделы».

По словам синоптика, в Краснодарском крае и Ростовской области прогнозируются дожди сильнее, чем в Московской области.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синяков заявил, что в Москве в ночь на понедельник, 20 сентября, выпало 12 миллиметров осадков — это около 20 процентов от месячной нормы.

19 сентября синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) выпадет около половины месячной нормы осадков и мокрый снег. По его словам, в понедельник, 20 сентября, в отдельных районах Тверской, Ярославской и Московской областей может выпасть первый снег. Тишковец отметил, что снег будет таять еще в воздухе и останется незаметным для большинства жителей ЦФО.