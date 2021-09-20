В Москве за ночь выпало около 20 процентов месячной нормы осадков

В Москве за ночь на понедельник, 20 сентября, выпало 12 миллиметров осадков — это около 20 процентов от месячной нормы. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синяков, передает ТАСС.

По его словам, в течение дня 20 сентября в столице может выпасть от восьми до десяти миллиметров осадков.

Синоптик пообещал температуру пять-семь градусов тепла в Москве, три-восемь градусов — в Подмосковье.

«Ветер восточный, порывистый, 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление без существенных изменений — 748 миллиметров ртутного столба. И это около нормы», — заявил Синяков.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам потепление к концу недели. По его словам, в центре европейской части страны ожидается потепление до 13 градусов. «Конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — добавил синоптик.