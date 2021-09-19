Москвичам предрекли сильнейший за 73 года ливень

Центр погоды «Фобос»: в Москве пройдет сильнейший за 73 года ливень

В начале недели в Москве может начаться сильнейший ливень, которого не фиксировали на протяжении 73 лет. Подобную аномальную погоду предрек жителям столицы синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Он предположил, что в понедельник, 20 сентября, в Москве может выпасть от 16 до 21 миллиметра осадков. Тишковец добавил, что сопоставимо сильные погодные явления фиксировались в 1948, 1952 и 1959 годах. При этом осадков все равно было меньше, пояснил он.

В Подмосковье больше всего дождей пройдет в западных, юго-западных и южных районах.

В Москве также ожидается промозглый ветер с порывами до 17 метров в секунду, а столбик термометра в дневное время не поднимется выше плюс 5-7 градусов, «что соответствует климату 16 октября».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам о похолодании и дождях в центре европейской части страны. Он отметил, что в ближайшие дни в целом столбик термометра обещает быть ниже нормы.

В это же время начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предположил, что антициклоны будут влиять на холодную погоду во многих регионах России. Таким образом он предрек жителям страны морозную зиму.