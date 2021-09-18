Россиянам предрекли морозную зиму

Начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок предположил, что антициклоны будут влиять на холодную погоду во многих регионах России. Таким образом он предрек жителям страны морозную зиму, передает URA.RU.

По его словам, нынешнее похолодание было вызвано с арктическим антициклоном. В целом, как отметил метеоролог, подобные антициклоны в последнее время «эпизодически останавливались» в регионах страны. В связи с этим возможно зимой как сильно похолодание с морозами, так и «антициклонная погода», заявил специалист.