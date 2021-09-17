Жителей российского региона предупредили о сильном ухудшении погоды

Жителей Московской области предупредили о сильном ухудшении погоды с 20 сентября. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов в интервью «360».
Специалист отметил, что с понедельника Подмосковье окажется на северной периферии циклона. Он подчеркнул, что российский регион ожидают дожди и ветер до 17 метров в секунду.
«Температура дневная будет порядка +5…+7 градусов, а по ощущениям при таком ветре это почти ноль», — предупредил синоптик.
Ранее Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень опасности в Подмосковье из-за заморозков. По данным учреждения, оранжевый уровень опасности объявлен до 9 утра пятницы, 17 сентября.