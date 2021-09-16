В четверти регионов России стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начался в 26 регионах России. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство строительства.

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Отопление уже заработало в домах Мурманской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Ивановской, Костромской, Тверской, Свердловской, Челябинской и Магаданской областях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах, Красноярском, Пермском, Камчатском и Хабаровском краях, Коми, Карелии, Удмуртии, Башкортостане, Марий Эл, Якутии и Бурятии. При этом, число регионов, где начался отопительный сезон, в этом году меньше, чем в предыдущих. Всему виной аномально тепая погода, которая наблюдается в ряде субъектов.

По закону, старт отопительного сезона зависит от среднеустойчивой температуры и решения местных властей, уточнили в Минстрое. Тепло подается в дома, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха на улице не превышвет 8 градусов выше нуля. При этом, в квартирах должно быть не ниже 18-20 градусов по Цельсию. В противном случае, региональные власти вправе объявить о подаче отопления и раньше.

Ранее заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов дал россиянам несколько советов, как подготовить жилье к началу отопительного сезона и избежать ЧП. Он рекомендовал тщательно осмотреть батареи на наличие мелких и неочевидных повреждений, а в случае их обнаружения немедленно обратиться за помощью в управляющую компанию.