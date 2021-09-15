В половине домов в Москве включили отопление

Отопление подали более чем в половину жилых домов Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

К середине дня во вторник, 15 сентября, тепло подавалось более чем в 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов города. Предприятиям торговли и промышленности включат отопление после жилых зданий, соцобъектов и офисов.

По словам заммэра, процесс может занять некоторое время. «Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток», — пояснил Бирюков.

О начале отопительного сезона в столице ранее заявил мэр Сергей Собянин. Он сообщил об этом во время посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». По словам главы города, все коммуникации оказались готовы к зимнему сезону.