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В половине домов в Москве включили отопление

Заммэра Бирюков: более половины жилых домов Москвы подключили к отоплению
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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Отопление подали более чем в половину жилых домов Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.

К середине дня во вторник, 15 сентября, тепло подавалось более чем в 50 процентов жилых домов и 63 процента социальных объектов города. Предприятиям торговли и промышленности включат отопление после жилых зданий, соцобъектов и офисов.

По словам заммэра, процесс может занять некоторое время. «Это не происходит одномоментно, технологический срок — пять суток», — пояснил Бирюков.

О начале отопительного сезона в столице ранее заявил мэр Сергей Собянин. Он сообщил об этом во время посещения ТЭЦ-20 ПАО «Мосэнерго». По словам главы города, все коммуникации оказались готовы к зимнему сезону.

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