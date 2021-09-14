Россиянам дали советы по подготовке жилья к отоплению

До старта отопительного сезона россиянам порекомендовали проверить коммунальное оборудование внутри квартиры на дефекты, чтобы избежать ЧП. Советы по подготовке жилья к централизованному обогреву дал заместитель гендиректора по строительству и эксплуатации компании «ПИК-Комфорт» Владислав Лукьянов. Об этом пишет РИА Новости.

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Эксперт посоветовал тщательно осмотреть батареи на наличие мелких и неочевидных повреждений, а в случае их обнаружения немедленно обратиться за помощью в управляющую компанию. Если в квартире стоит терморегулятор, то его нужно проверить на предмет циркуляции воды за три-четыре дня до заявленной даты подачи тепла в помещения. Следует установить метки оборудования на максимум, сообщил Лукьянов.

Дополнительный способ проверки контура квартиры к подаче отопления — стравливание воздуха из радиатора через кран Маевского. Следует аккуратно ослабить винт на один-два оборота против часовой стрелки и прислушаться. «Из радиатора послышится шипение, что говорит о выходе воздуха. Заранее подготовьте емкость для сбора воды, чтобы защитить стены от возможных брызг. Полный выпуск воздуха можно определить по равномерной струйке без пузырьков, после чего необходимо закрыть винт», — объяснил представитель «ПИК-Комфорт».

Лукьянов добавил, что без опыта обращения с отверткой не стоит проводить данную процедуру самому. Гораздо безопаснее будет поручить проверку радиаторов специалисту из управляющей компании. За аварии в контуре квартиры ответственность несет собственник жилья, поэтому и ущерб соседям при протечках покрывать придется ему.

Ранее, 13 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале отопительного сезона в столице. Глава города пообещал организовать подачу тепла в квартиры в течение пяти дней. Эколог Илья Рыбальченко назвал условие включения отопления в домах всех россиян. По многолетней традиции в ЖКХ запуск тепла наступает, когда на улице долгое время фиксируют устойчивое понижение температуры ниже восьми градусов.