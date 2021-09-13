Россиянку с тремя детьми оставили без отопления из-за чужих долгов

Многодетная мать из города Бор Нижегородской области поделилась историей о загадочном начислении долга за ЖКХ, из-за которого она осталась без горячей воды и отопления. Газ в ее квартире перекрыли в начале сентября по судебному постановлению. Ролик с подробностями коммунального инцидента выложили в Telegram-канале Ni Mash.

По рассказу россиянки с тремя детьми, она купила жилье в 2019 году. Собственница неоднократно уточняла у управляющей организации, числятся ли за квартирой чужие долги по ресурсам, но ее успокоили тем, что все в порядке.

«Сначала никаких задолженностей не было, спустя несколько месяцев стали приходить счета на оплату 800, тысячи рублей. А после Нового года платежки уже были на 10-12 тысяч рублей. Звонили коммунальщикам снова, они сказали, что долг исчисляется с 2017 года», — пояснила на видео жительница Бора.

К осени 2021 года вышло судебное постановление с требованием погашения долга в 28 тысяч рублей, а 11 сентября к женщине пришли ресурсники и опломбировали в квартире газ, уточнив, что сумма уже превышает 38 тысяч рублей. «Откуда такие цифры, пояснить никто не может. И мать осталась одна с тремя детьми без тепла, горячей воды и возможности готовить», — добавили авторы поста.

Ранее другой житель Нижегородской области рассказал о том, как его трижды оштрафовали за нарушения в столичном метро, которые он не совершал, так как не был на территории Москвы. Парня обвинили в экстремальной езде снаружи поезда, безбилетный проход через турникет и перемещение с одного вагона в другой при помощи трехгранного ключа. Россиянин собрал всевозможные доказательства своей непричастности к правонарушениям и обратился в полицию.