Россиянам назвали условия для списания долгов за ЖКХ

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко назвал россиянам условия для списания долгов за ЖКХ. По его словам, это случается редко, однако это возможно, если управляющие компании (УК) оказывают услуги недостаточно качественно, передает агентство «Прайм».

Минко предупредил, что долги остаются даже после банкротства управляющей компании, поскольку их передают кредиторам. Они являются единственным ликвидным имуществом, подлежащим ревизии. «Обычно после смены или банкротства УК процесс взыскания задолженности только ускоряется и усиливается», — подчеркнул эксперт.

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Специалист также напомнил, что долги за ЖКУ не списывают по прошествии трех лет. Этот период является ограничением на судебное взыскание задолженности, однако суды по-разному воспринимают начало этого срока.

«Более того, истечение срока на судебное взыскание не означает, что долг будет списан — он никуда не денется и, скорее всего, будет преследовать вас, как в квитанции, так и в справках, необходимых например, при продаже квартиры», — объяснил Минко.

Если УК недостаточно качественно оказывают услуги, то стоит найти этому подтверждения и доказательства. Необходимо фиксировать, например, проблемы с отоплением или водоснабжением, после чего требовать пересчет у поставщиков. Если перебои в оказании услуг длятся долго, то можно требовать отмену оплаты за это время через суд.

«Это не только может снизить платежи, но и мотивирует ресурсную организацию решить существующие проблемы со снабжением дома», — отметил специалист. Списать долг за ЖКУ также можно при договоренности с УК, если обратиться в нее и попросить о реструктуризации долга.