Россиянам назвали способ меньше платить за коммуналку

Эксперт Сергей Минко рассказал, как платить меньше за коммуналку

Генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм» назвал способ меньше платить за коммуналку.

По его словам, в настоящее время у некоторых россиян есть возможность получить помощь от властей в оплате коммунальных услуг, а также переложить на государство оплату взносов на капитальный ремонт.

Эксперт отметил, что граждане не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если живут в муниципальном жилье.

Также Минко добавил, что сегодня льготы действуют для малоимущих граждан. «Если доход вашей семьи на одного ее члена меньше минимума, установленного регионом, то государство берет на себя обязанность субсидирования расходов на ЖКХ», — отметил Минко.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2021 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 триллиона рублей, что на 5,9 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года.

Отмечается, что подсчитана задолженность промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан, на последних приходится около половины недоплаченных средства, этот показатель продолжает увеличиваться.