Названа сумма задолженности россиян на коммунальные услуги

Росстат сообщил, что долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 триллиона рублей в 2021 году

За первый квартал 2021 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 триллиона рублей, что на 5,9 процентов больше, чем за тот же период предыдущего года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что подсчитана задолженность промышленных предприятий, бюджетных организаций и граждан, на последних приходится около половины недоплаченных средства, этот показатель продолжает увеличиваться.

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Член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев среди причин роста долгов назвал пандемию коронавируса, поскольку в этот период снизились зарплаты во многих отраслях. Также холодная зима 2020-2021 года способствовала увеличению оплаты за тепло.

«Рост долгов за ЖКУ связан со снижением доходов физических и юрлиц. Население понимает, что большинство жизненно необходимых ресурсов не подлежит отключению, поэтому оплата осуществляется не в установленные сроки», — добавила директор «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая.

Эксперты отмечают, что объективно собрать все недостающие платежи за коммунальные услуги невозможно, поскольку к старому долгу ежегодно добавляется новая сумма. К тому же с каждым годом возрастают тарифы. Среди путей решения проблемы должников специалисты называют увеличение субсидий для нуждающихся категорий граждан.

Ранее Центробанк (ЦБ) предупредил россиян о новых способах обмана для легальных кредиторов. Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, резко увеличились просрочки по кредитам, из-за чего банки и микрофинансовые организации (МФО) стали начислять заемщикам незаконные платежи.

