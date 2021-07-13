Рост цен на газ заставит британцев выбирать между отоплением и едой

Из-за роста цен на газ с так называемой топливной нищетой может столкнуться еще около 400 тысяч семей в Британии, тогда как сейчас платить за газ и электричество уже не могут около трех миллионов домохозяйств, пишет The Guardian со ссылкой на оценки активистов.

Саймон Френсис, координатор организации «Коалиция по борьбе с топливной нищетой» (End Fuel Poverty Coalition), считает, что второе за год подорожание энергии может стать катастрофическим для миллионов людей. Многие британцы до сих пор испытывают сложности из-за того, что их счета выросли из-за вынужденного пребывания дома во время локдауна. «Любое повышение цен, неважно, насколько незначительное, в еще большей степени заставит выбирать между отоплением и едой», — подчеркнул Фрэнсис.

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Стандартный счет за газ и электричество в среднем этой зимой может вырасти до 1250 фунтов в год (чуть более 128 тысяч рублей). Это связано с тем, что цены на газ в Европе достигают исключительно высокого уровня, и на этом фоне в Британии планируется разрешить коммунальным компаниям брать больше со своих потребителей.

В начале июля цены на газ в Европе на фоне дефицита поставили исторический рекорд. В этом году они выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, и эксперты уже предупреждали, что зимой стоимость коммунальных услуг ударит по кошелькам европейцев. Подорожанию газа способствовала и жара, которая спровоцировала рост потребления электроэнергии.