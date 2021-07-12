Россиян защитят от необоснованного подорожания коммунальных услуг

Правительство России утвердило концепцию долгосрочного тарифного регулирования, подготовленную Федеральной антимонопольной службой, сообщается на сайте ведомства. В ФАС рассчитывают, что таким образом потребителей, в частности, удастся защитить от излишнего подорожания коммунальных услуг.

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Концепция должна распространяться на сферы жилищно-коммунального хозяйства, обращения с отходами, электроэнергетики, газоснабжения, связи и железнодорожного транспорта. «Один из ключевых замыслов Концепции – создать условия для возврата инвестиций в объекты ЖКХ, а также для их модернизации, защищая при этом потребителей от необоснованного роста тарифов предельными индексами», — отметили в ФАС.

Концепция предполагает создание правовых механизмов, направленных на сохранение дополнительной прибыли самих организаций. Ее они могли бы вкладывать в инфраструктуру, ориентируясь при этом на российские материалы. Кроме того, будут заданы целевые параметры роста операционной и инвестиционной эффективности. Также должна появиться Единая цифровая тарифная платформа, которая поможет обеспечить прозрачность регулирования в этом вопросе.

Ранее в Госдуме предложили возмещать расходы россиян за оплату жилищно-коммунальных услуг. Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Ионин рассказал, что этого можно добиться либо с прямыми выплатами в рамках соцподдержки, либо за счет снижения тарифов в регионах, что уже было сделано в Тыве.

