В России предложили изменить правила отопления после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.
В своем обращении парламентарий указала на то, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. Вторыгина напомнила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.
Чтобы избежать повторения инцидентов, подобных произошедшему в Ногинске, депутат попросила премьера рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.
Трагедия в Ногинске
Взрыв бытового газа в доме в Ногинске произошел рано утром в среду, 8 сентября. Более 170 жителей подмосковного дома эвакуировали, 7 жильцов погибли, около 20 пострадали.
Причиной взрыва в жилом доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Перед этим сообщалось о пятерых жертвах. Однако 9 сентября из-под завалов достали тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, которые долго не выходили на связь.
Из-за трагедии в Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим. Об этом заявил глава городского округа Игорь Сухин в своем Instagram-аккаунте.
Глава округа также отдельно поблагодарил волонтеров, которые быстро прибыли на место трагедии, организовали горячее питание для пострадавших, сдали кровь для нуждающихся, привезли теплые вещи и другие предметы первой необходимости.
Жителей ближайшего дома собрали в ближайшем детском саду, там была организована психологическая помощь.
Три взрыва за два дня
Отмечается, что за два дня в России произошло три взрыва газа в жилых домах.
9 сентября в Звениговском районе Марий Эл произошел взрыв газа в квартире жилого двухэтажного дома. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.
По данным агентства, авария случилась в 16-квартирном доме в поселке Красногорский. Взрывом выбило дверной и оконный проемы. Пострадали два человека. Мужчина получил ожог лица, женщина — рук. Их госпитализировали.
Взрыв газа в Красногорском — третий в России за два дня. Такие же аварии случились в подмосковном Ногинске и Екатеринбурге.
Источник рассказал, что при взрыве в Екатеринбурге пострадал 33-летний мужчина, он получил ожоги лица и конечностей, к нему вызывали реанимационную бригаду. Точное число пострадавших пока неизвестно.
Досрочный старт отопительного сезона
На фоне произошедших инцидентов столичная мэрия объявила о начале включения отопления в социальных учреждениях. Досрочные работы в Москве проводят уже на нескольких десятках объектов: в детских садах, школах и больницах, сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По данным чиновника, в администрацию поступило 40 заявок о досрочном старте отопительного сезона. «Сответствующая работа уже проводится», — отметил Петр Бирюков.
Руководитель комплекса городского хозяйства добавил, включение отопления во всех районах Москвы займет около пяти суток. Первыми получат тепло школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно будут подключать жилые дома и офисы, в последнюю очередь — промышленные и торговые предприятия.