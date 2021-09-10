В России предложили изменить правила отопления после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий указала на то, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. Вторыгина напомнила, что начало отопительного сезона зависит от среднесуточной температуры, которая должна в течение пяти дней держаться ниже восьми градусов тепла.

Чтобы избежать повторения инцидентов, подобных произошедшему в Ногинске, депутат попросила премьера рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с восьми до десяти градусов тепла, а также сократить сроки с пяти до трех дней.

Трагедия в Ногинске

Взрыв бытового газа в доме в Ногинске произошел рано утром в среду, 8 сентября. Более 170 жителей подмосковного дома эвакуировали, 7 жильцов погибли, около 20 пострадали.

Причиной взрыва в жилом доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Перед этим сообщалось о пятерых жертвах. Однако 9 сентября из-под завалов достали тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, которые долго не выходили на связь.

Из-за трагедии в Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим. Об этом заявил глава городского округа Игорь Сухин в своем Instagram-аккаунте.

Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трехневный траур в Богородском округе. Соответственно и юбилей, 11 сентября, мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права. Уверен, жители отнесутся к этому с пониманием. Спасибо всем за сопереживание, помощь и поддержку Игорь Сухин о взрыве в Ногинске

Глава округа также отдельно поблагодарил волонтеров, которые быстро прибыли на место трагедии, организовали горячее питание для пострадавших, сдали кровь для нуждающихся, привезли теплые вещи и другие предметы первой необходимости.

Жителей ближайшего дома собрали в ближайшем детском саду, там была организована психологическая помощь.

Три взрыва за два дня

Отмечается, что за два дня в России произошло три взрыва газа в жилых домах.

9 сентября в Звениговском районе Марий Эл произошел взрыв газа в квартире жилого двухэтажного дома. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным агентства, авария случилась в 16-квартирном доме в поселке Красногорский. Взрывом выбило дверной и оконный проемы. Пострадали два человека. Мужчина получил ожог лица, женщина — рук. Их госпитализировали.

Взрыв газа в Красногорском — третий в России за два дня. Такие же аварии случились в подмосковном Ногинске и Екатеринбурге.

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Источник рассказал, что при взрыве в Екатеринбурге пострадал 33-летний мужчина, он получил ожоги лица и конечностей, к нему вызывали реанимационную бригаду. Точное число пострадавших пока неизвестно.

Досрочный старт отопительного сезона

На фоне произошедших инцидентов столичная мэрия объявила о начале включения отопления в социальных учреждениях. Досрочные работы в Москве проводят уже на нескольких десятках объектов: в детских садах, школах и больницах, сообщил замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По данным чиновника, в администрацию поступило 40 заявок о досрочном старте отопительного сезона. «Сответствующая работа уже проводится», — отметил Петр Бирюков.

Руководитель комплекса городского хозяйства добавил, включение отопления во всех районах Москвы займет около пяти суток. Первыми получат тепло школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно будут подключать жилые дома и офисы, в последнюю очередь — промышленные и торговые предприятия.