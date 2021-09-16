Москвичам пообещали температуру на пять градусов ниже климатической нормы

Синоптик Тишковец: в Москве температура воздуха будет ниже нормы на пять градусов

В Москве в четверг, 16 сентября, ожидается температура на пять градусов ниже климатической нормы и небольшой дождь. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Синоптик пообещал, что в Москве дневная температура воздуха составит плюс 9-11 градусов, в Подмосковье — до плюс 7-12 градусов.

«Погода в Москве сегодня обусловится слабым влиянием высокой ложбины циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами возможен небольшой дождь, больше похожий на морось», — заявил Тишковец.

Он добавил, что ветер будет достигать трех-восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил россиян о «глубокой холодной яме». По его словам, в Центральном федеральном округе в ближайшие дни ожидается похолодание, температура составит 10-12 градусов — такая погода на 2-4 градуса ниже нормы.