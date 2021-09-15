Синоптик пообещал москвичам похолодание до 10 градусов

В Москве в среду, 15 сентября, температура опустится до 10 градусов тепла. В столице продолжится похолодание, заявила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк, передает РИА Новости.

«Похолодание не только продолжится, но и усилится. При облачной погоде с прояснениями, в столичном регионе мы не исключаем вероятность небольших кратковременных дождей», — пообещала Волосюк.

Она добавила, что в Москве максимальная температура воздуха составит 10-12 градусов, в Подмосковье — 8-13 градусов.

По словам синоптика, атмосферное давление будет в пределах нормы — оно составит 746 миллиметров ртутного столба. Также прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее метеоролог РАН Владимир Семенов предрек россиянам аномальную погоду осенью и зимой. По его словам, зимой жителей страны ожидает много дождей и мало снега, а осень будет теплой. Кроме того, в центральной Сибири температура воздуха в октябре может быть теплее нормы более чем на градус.